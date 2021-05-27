Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

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Башар Асад набрал 95,1% голосов на президентских выборах в Сирии. Он официально победил. Об этом сообщил председатель сирийского парламента Сирии Хаммуда Сабаг. Результаты обнародуют только в пятницу, пишет ТАСС.

Конкуренцию Асаду составили ещё два кандидата — экс-депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Президент в Сирии управляет страной семь лет.

Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей, — сказал Сабаг журналистам на пресс-конференции в Дамаске.

На выборы в этом году пришло 14 миллионов сирийцев — явка составила 78%.

На прошлых выборах кандидатуру Асада поддержали 88,7% граждан.

Шансов обойти Башара Асада на президентских выборах у его соперников не было. Всё предрешено. Об этом ранее заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.