Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Башар Асад набрал 95,1% голосов на президентских выборах в Сирии. Он официально победил. Об этом сообщил председатель сирийского парламента Сирии Хаммуда Сабаг. Результаты обнародуют только в пятницу, пишет ТАСС.
Конкуренцию Асаду
Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей, — сказал Сабаг журналистам на пресс-конференции в Дамаске.
На выборы в этом году пришло 14 миллионов сирийцев — явка составила 78%.
На прошлых выборах кандидатуру Асада поддержали 88,7% граждан.
Шансов обойти Башара Асада на президентских выборах у его соперников не было. Всё предрешено. Об этом ранее заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.