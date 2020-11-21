Башар Асад назначил нового министра иностранных дел Сирии

Президент Сирии Башар Асад назначил бывшего заместителя министра иностранных дел Фейсала Микдада на должность главы внешнеполитического ведомства.
Асад издал три указа. Первым Микдад назначается главой МИД. Во втором документе говорится о назначении Башара Джаафари на должность замминистра иностранных дел (ранее он работал постоянным представителем Дамаска в ООН). Кроме того, на должность постпреда в ООН назначается Бассам Саббаг,
16 ноября стало известно о смерти министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, который пребывал в должности с февраля 2006 года. С 2005 года он также выполнял обязанности вице-премьера. На момент кончины ему было 79 лет.
66-летний Фейсал Микдад работал замглавы МИД с 2006 года, ранее он был постпредом страны в ООН. Дипломатическая карьера Микдада началась в 1994 году.
9 ноября Асад обсуждал ситуацию в Сирии по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным, передавал NEWS.ru. Российский лидер в ходе общения отметил, что за пределами Сирийской Арабской Республики остаются свыше 6,5 млн граждан страны, большинство из них находятся в трудоспособном возрасте. Путин подчеркнул, что возвращение беженцев соответствует интересам и Сирии и близлежащих государств.