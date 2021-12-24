Баллистические разработки Эр-Рияда бросили тень на диалог с иранцами

Саудовская Аравия могла получить от Китая продвинутые технологии производства баллистических ракет, свидетельствуют полученные США разведданные. Ракетная программа королевства существует во многом благодаря многолетней помощи Пекина, и сообщения о подобных поставках появляются не первый раз. Однако сейчас экспорт в Эр-Рияд становится вызовом для его союзника — США, которые добиваются мирной сделки с Ираном. Наблюдатели уверены, что баллистический прогресс Саудовской Аравии только усложнит переговоры.

О том, что администрация президента Джо Байдена получила доказательства передачи чувствительных баллистических технологий в Саудовскую Аравию, сообщили источники канала CNN. По их оценкам, полученные сведения позволяют говорить о том, что Эр-Рияд совершил значительный прогресс в развитии собственной программы создания твердотопливных баллистических ракет. Это произошло благодаря технологической и консалтинговой поддержке со стороны Китая. Это подтверждают спутниковые фотографии окрестностей города Давадми, которые сделаны коммерческой компанией Planet в период с конца октября по середину ноября. Они запечатлели следы утилизации твёрдого топлива.

Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокопоставленные собеседники CNN сообщают, что на фоне этих сообщений администрация Байдена рассматривает вопрос о введении рестрикций против тех организаций и лиц, которые могут быть причастны к обмену технологиями и к таким разработкам. В то же время у некоторых конгрессменов сейчас есть подозрения, что Белый дом попросту не захочет привлекать к серьёзной ответственности своего ближневосточного союзника: ситуацию усложняет роль Китая, с которым в последнее время американцы продемонстрировали готовность договариваться и выстраивать диалог по таким проблемным областям, как климат, торговля и борьба с последствиями распространения коронавируса.

«Жёлтый кек» для Белого дома

Канал CNN публикует подобный компромат на Пекин и Эр-Рияд не впервые. Соответствующие сообщения, к примеру, появлялись в 2019 году. Тогда администрацию экс-президента США Дональда Трампа уличили в сокрытии разведывательных данных о баллистическом прогрессе Саудовской Аравии из желания не портить дипломатические отношения. Тем не менее о том, что Пекин и Эр-Рияд интенсифицировали взаимодействие, конгресс узнал без помощи исполнительной власти. Затем, год спустя, китайцев «поймали» на строительстве на северо-западе королевства предприятия, предназначенного для получения уранового концентрата («жёлтого кека»). Саудовская сторона правдивость этих публикаций систематически отрицала.

Если в эпоху Трампа исполнительная власть, контролируемая республиканцами, подвергалась жёсткой критике со стороны Демократической партии за бездействие по проблеме, то сейчас большую интригу будет представлять то, встретит ли подобное осуждение демократ Байден и как он будет реагировать на разведданные. За последние месяцы Белый дом продемонстрировал достаточно холодное отношение к внешней политике саудовского кронпринца Мухаммеда, объявив о «перекалибровке» двусторонних отношений. Это поставило под угрозу национальную безопасность аравийской монархии и заставило её активно заниматься диверсификацией своих дипломатических отношений.

Удар по нераспространению

Саудовская Аравия была последней из стран арабского мира, которая установила дипломатические связи с КНР. Это произошло год спустя после трагедии на площади Тяньаньмэнь (1989). Но отсутствие официальных связей на протяжении этого времени не мешало королевству вести сотрудничество с Пекином в баллистической сфере. Первые контакты по этому вопросу были проведены в 1986 году. А в период с 1987 по 1980 год саудовская сторона приобрела у китайцев баллистические ракеты средней дальности DF-3 («Дунфэн-3») с жидкостным двигателем. Факт передачи был подтверждён Эр-Риядом, но намного позднее. Всё это время взаимодействие велось втайне от американцев и израильтян.

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Экспорт DF-3 в Саудовскую Аравию изначально поднимал вопрос о наличии у Эр-Рияда военного атома: дело в том, что китайские ракеты в неядерном оснащении обладают низкой точностью и их закупка в таком виде абсолютно лишена смысла.

Развитие саудовского атома вкупе с темпами улучшения баллистической программы обесценивают те требования, которые Вашингтон выдвигает Тегерану на возобновлённых венских переговорах. США обдумывали возможность расширить ядерную сделку с Ираном за счёт других вопросов, которые касаются в том числе лимитов на ракетный потенциал Исламской Республики. После подобных сообщений об аравийской монархии иранская сторона вправе потребовать введения ядерных и ракетных ограничений и на остальные заинтересованные страны региона. Иначе режим нераспространения на Ближнем Востоке будет разрушен, но просто кем-нибудь другим.