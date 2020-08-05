Китайские компании помогают Саудовской Аравии производить урановый концентрат (так называемый «жёлтый пирог»). В этом убеждены западные чиновники, которые опасаются, что саудовский правящий дом планирует развить свою военную ядерную программу в ущерб балансу сил на Ближнем Востоке. Тревоги добавляет абсолютная неподотчётность Эр-Рияда.

О том, что власти Саудовской Аравии при помощи двух китайских фирм строят на северо-западе страны предприятие, предназначенное для создания концентрата, который получается в процессе обработки урановой руды, западные чиновники рассказали изданию The Wall Street Journal. Строительные работы, по их оценкам, ведутся в настоящее время в пустыне в районе города Аль-Улы.

The Wall Street Journal обратилась за комментариями в министерство энергетики Саудовской Аравии, однако там «категорически опровергли» информацию о строительстве некого предприятия по получению «жёлтого пирога» в районе, который указан в публикации. Однако в ведомстве подтвердили заключение контракта с китайскими компаниями на освоение залежей полезных ископаемых в ряде районов королевства. Добыча этих ресурсов, включая уран, представляет собой ключевую составляющую стратегии диверсификации саудовской экономики, подчеркнули в министерстве энергетики.

Урановый концентрат Анатолий Устиненко/ТАСС

В сентябре 2019 года саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бин Салман сообщил о планах в перспективе добывать и обогащать уран.

В том, что касается ядерной программы, мы действуем с осторожностью, — заявил глава минэнерго. — В конечном счёте, мы хотели бы продвинуться вперёд в производстве и обогащении урана.

По его словам, Эр-Рияд планирует начать с двух ядерных реакторов для проведения исследований, однако он не назвал сроки, в которые планируется приступить к подобным исследованиям.

Начало строительству в королевстве первого исследовательского ядерного реактора на базе Центра науки и технологий им. Короля Абдель Азиза было положено в ноябре 2018 года. Этому предшествовало решение саудовского правительства в июле 2017 года одобрить проект развития мирного атома, основная цель которого — борьба с нефтяной зависимостью Эр-Рияда. Это предусмотрено в том числе стратегической программой «Видение-2030», масштабным проектом наследного принца Мухаммеда. По оценкам западных агентств, саудовский правящий дом до начала нефтяных войн и коронакризиса планировал к 2030 году вырабатывать 9,5 гигаватт электроэнергии за счёт возобновляемых источников. Это предусматривало строительство 16 ядерных реакторов на территории королевства.

С октября 2017 года в борьбе за сооружение первой АЭС в Саудовской Аравии начали участвовать россияне, которые вели разговор о партнёрстве не только в сфере строительства атомных электростанций с мощными энергоблоками, но и в области реализации инициатив с реакторами малой мощности и неэнергетических ядерных технологий. Кандидатами на строительство АЭС большой мощности в Саудовской Аравии были также компании из Америки, КНР, Южной Кореи и Франции.

Oskar Eyb/Global Look Press

Ситуация, когда Саудовская Аравия могла обратиться к КНР за помощью в столь чувствительной сфере, вызывает обеспокоенность американских чиновников, которые считают, что кронпринц Мухаммед рассчитывает на получение ядерных вооружений, а не мирного атома, как это декларируется.