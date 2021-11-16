Конкуренция и уважение: Байден поговорил с Си Цзиньпином на онлайн-саммите

В ночь на 16 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели виртуальный саммит. Без учёта перерыва переговоры продлились около 3 часов 14 минут. Учитывая, что это была первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года, им было о чём поговорить. Выступления президента США и председателя КНР опубликованы на сайте Белого дома.

Байден начал с ответственности двух руководителей крупных держав за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт. Для этого он предложил установить некоторые разумные ограничения в отношения США и Китая.

Мне кажется, мы должны установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом, быть ясными и честными там, где мы не согласны, и работать вместе там, где наши интересы пересекаются, — сказал глава Белого дома.

Си Цзиньпин также призвал американского лидера к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран. По его мнению, Китай и США должны «уважать друг друга». Председатель КНР заявил о готовности работать с Байденом, «чтобы сформировать консенсус и предпринять позитивные действия для продвижения китайско-американских отношений вперёд».

Как отметил китайский лидер, в настоящее время «развитие ситуации в КНР и США находится на критическом этапе». По мнению Си Цзиньпина, мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

Китай и Соединённые Штаты должны укреплять связь и сотрудничество не только для того, чтобы хорошо справляться со своими внутренними делами, но и для того, чтобы выполнять свои международные обязанности и совместно содействовать благородному делу мира и развития человечества, — заявил Си Цзиньпин.

Здоровые и стабильные отношения двух стран необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки, а также эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и пандемию коронавируса, продолжил Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что Байден вернёт политику США в отношении Китая в рациональное и прагматичное русло.

Помимо двусторонних отношений, лидеры не могли пройти мимо важных международных вопросов. В первую очередь, это касается Тайваня и Гонконга. Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в этих регионах в целом. По вопросу Тайваня глава Белого дома снова подчеркнул, что США придерживается политики «одного Китая». Он добавил, что американские власти не стремятся к изменению строя в Китае, не планируют создавать блок противостояния и не намерены вступать в конфликт.

Вашингтон выступает резко против односторонних действий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе, — заявил Байден во время виртуального саммита.

Также Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуации в КНДР, Афганистане и Иране и выразили готовность продолжать дискуссию по этим вопросам. Согласно заявлению МИД Китая, оба лидера считают, что переговоры были откровенными, конструктивными, содержательными и продуктивными.

Ранее политолог-американист Владимир Можегов заявил, что встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина не снизит напряжения между странами. По его мнению, сейчас отношения США и Китая находятся на уровне холодной войны. Можегов добавил, что у нынешнего главы Белого дома Байдена отношения с Китаем выстраиваются тяжелее, чем у Дональда Трампа.