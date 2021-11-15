Си Цзиньпин призвал Белый дом выполнять международные обязательства
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:45, 16 ноября 2021
Си Цзиньпин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Пекин и Вашингтон должны выполнять международные обязательства. При этом страны должны уважать друг друга и сотрудничать, хотя перед ними стоит много вызовов, отметил китайский лидер, которого цитирует Центральное телевидение Китая.
Саммит КНР и США начался в соответствии с расписанием утром 16 ноября.
Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства, — подчеркнул Си Цзиньпин.
Отношения Пекина и Вашингтона ухудшились при президенте США Дональде Трампе. При нём Белый дом инициировал торговую войну.
Ранее стало известно, что встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина не снизит напряжения между странами. Сейчас отношения США и Китая находятся на уровне холодной войны, заявил политолог-американист Владимир Можегов. Он добавил, что у нынешнего главы Белого дома Байдена отношения с Китаем выстраиваются тяжелее, чем у Дональда Трампа.