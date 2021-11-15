Си Цзиньпин призвал Белый дом выполнять международные обязательства

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что армия находится в постоянной готовности обороняться. Так в эфире телеканала ICTV она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

По словам Маляр, на сегодня армия готова отбить хоть «полномасштабное сражение», хоть «захват объектов критической инфраструктуры». Как бы мы ни оценивали в публичном пространстве скопление войск, на сегодняшний день украинская...