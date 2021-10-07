Политолог: встреча лидеров США и КНР не избавит страны от холодной войны

Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не снизит напряжения между странами. Сейчас отношения США и Китая на уровне холодной войны, заявил политолог-американист Владимир Можегов в беседе с порталом «ПолитЭксперт».

Он считает, что правительствам необходим диалог, но они вряд ли о чём-то договорятся.

По всей видимости, когда люди собираются о чем-то говорить, у них есть какие-то предложения для поиска компромиссов. Будем смотреть, но каких-то надежд на потепление отношений, думаю, возлагать не стоит. Возможно, речь пойдет о планах касаемо третьих стран, — сказал Можегов.

Он добавил, что у нынешнего главы Белого дома Байдена отношения с Китаем выстраиваются тяжелее, чем у бывшего президента США Дональда Трампа.

Если у Трампа были ясные претензии к Пекину и тот на них отвечал, то в случае с Байденом это какой-то морок, который всё более сгущается, и непонятно, как из него выходить, — считает политолог.

Ранее Джо Байден раскрыл подробности телефонного звонка с Си Цзиньпином, который состоялся в начале сентября. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Тайваня и договорились соблюдать ранее заключённые договорённости.