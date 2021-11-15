США не будут создавать блок для противостояния КНР

Вашингтон поддерживает единство Китая и выступает против независимости Тайваня, Соединённые Штаты не намерены создавать блок против КНР. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики «одного Китая», не поддерживает «независимость Тайваня» и надеется на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива, — сказал Байден.

Он добавил, что американские власти не стремятся к изменению строя в Китае, не планируют создавать блок противостояния и не намерены вступать в конфликт.

Как сообщалось, Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Пекин и Вашингтон должны выполнять международные обязательства. По его мнению, США и КНР должны уважать друг друга и сотрудничать, несмотря на вызовы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о позиции Соединённых Штатов по поводу Тайваня. По его словам, Вашингтон выступает против любых изменений Пекином в одностороннем порядке статус-кво вокруг Тайваня. Власти Тайваня сообщают, что угроза со стороны Китая растёт каждый день. В связи с этим остров надеется на поддержку США в случае нападения КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. На территории сохраняется флаг и ряд других атрибутов Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.