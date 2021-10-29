США «ясно» выступили против односторонних действий КНР в отношении Тайваня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И «предельно ясно» дал понять, что Вашингтон выступает против любых изменений Пекином в одностороннем порядке статус-кво вокруг Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

Встреча Блинкена и Ван И продолжалась около часа. Она состоялась в Риме на полях саммита G20. Другие подробности переговоров на данный момент неизвестны.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что угроза со стороны Китая растёт каждый день. В связи с этим Тайвань надеется на поддержку США в случае нападения КНР. Инвэнь также добавила, что Тайбэй готов вести диалог с Пекином для устранения недопонимания в двусторонних отношениях.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.