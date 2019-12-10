Атаки со стороны Израиля подрывают суверенитет Сирии и являются угрозой стабильности на всей территории региона. К такому выводу пришли представители России, Турции и Ирана — стран — гарантов перемирия в ближневосточном государстве.
Совместное заявление было обнародовано в среду, 11 декабря.
В коммюнике стран — гарантов перемирия отмечается, что в ходе переговоров на 14-й встрече в «астанинском формате» политики осудили действия Израиля. Атаки нарушают международное право, международное гуманитарное право, подрывают суверенитет Сирии и других государств.
Кроме того, действия Израиля угрожают стабильности всего Ближнего Востока,
Ранее NEWS.ru писал, что израильские военные 6 декабря с авиабазы Пальмахим у побережья Средиземного моря испытали двигательную установку, предположительно, для баллистических ракет семейства Jericho.
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