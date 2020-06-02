Ближний Восток

Асад нарушил обещание России и вернул Ирану штаб в Дамаске

13:28, 03 июня 2020
Башар Асад Башар Асад Фото: syrianpresidency/instagram.com

Иранский Корпус стражей исламской революции продолжает использовать штаб «стеклянный дом» на территории аэропорта Дамаска, несмотря авиаудары России и просьбы России.

Строго охраняемое 180-комнатное здание, расположенное близко к взлётно-посадочной полосе столичного сирийского аэропорта, не было заброшено и продолжает функционировать, сообщает эмиратский портал The National. После активных авианалётов израильской авиации на объекты Ирана и ливанской «Хезболлы» сирийские источники сообщали о том, что центральный штаб КСИР был выведен с территории гражданского объекта. Также отмечалось, что Москва обращалась к Ирану с просьбой не провоцировать удары ЦАХАЛ по району аэропорта, демонстрируя готовность инвестировать в строительство нового терминала.

Однако, по данным The National, в январе 2020 года в «стеклянном доме» экстренно собирались лидеры проиранских отрядов после ликвидации в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. В апреле этого года на территории аэропорта проходили встречи высокого уровня, на которых присутствовал Сайед Хуссейн Муртазави, командир афганских отрядов «Фатимиюн» в Иране и Сирии.

Иранские советники учитывают активность израильской авиации и создали ещё два штаба — в заброшенном отеле недалеко от Пальмиры и в исследовательском центре Аль-Бахут возле Алеппо. Тем не менее, именно в «стеклянном доме» до сих пор функционирует мониторинговый центр за линиями боевых действий, за которыми наблюдают иранские БЛА, а также — отделение интенсивной терапии, где лечатся раненные шиитские боевики и заразившиеся COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в «стеклянный дом» запрещено въезжать сирийским военным, а сам штаб неформально разделён на отделы, отвечающие за контрразведку, логистику, пропаганду и командование иностранными наёмниками и добровольцами. В здании также есть молитвенные комнаты и тайники для хранения наличности.

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