Асад нарушил обещание России и вернул Ирану штаб в Дамаске

Строго охраняемое 180-комнатное здание, расположенное близко к взлётно-посадочной полосе столичного сирийского аэропорта, не было заброшено и продолжает функционировать, сообщает эмиратский портал The National. После активных авианалётов израильской авиации на объекты Ирана и ливанской «Хезболлы» сирийские источники сообщали о том, что центральный штаб КСИР был выведен с территории гражданского объекта. Также отмечалось, что Москва обращалась к Ирану с просьбой не провоцировать удары ЦАХАЛ по району аэропорта, демонстрируя готовность инвестировать в строительство нового терминала.

Однако, по данным The National, в январе 2020 года в «стеклянном доме» экстренно собирались лидеры проиранских отрядов после ликвидации в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. В апреле этого года на территории аэропорта проходили встречи высокого уровня, на которых присутствовал Сайед Хуссейн Муртазави, командир афганских отрядов «Фатимиюн» в Иране и Сирии.