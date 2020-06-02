Асад нарушил обещание России и вернул Ирану штаб в Дамаске

https://static.news.ru/photo/c98e09aa-a585-11ea-83f8-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: syrianpresidency/instagram.com

Иранский Корпус стражей исламской революции продолжает использовать штаб «стеклянный дом» на территории аэропорта Дамаска, несмотря авиаудары России и просьбы России.

Строго охраняемое 180-комнатное здание, расположенное близко к взлётно-посадочной полосе столичного сирийского аэропорта, не было заброшено и продолжает функционировать, сообщает эмиратский портал The National. После активных авианалётов израильской авиации на объекты Ирана и ливанской «Хезболлы» сирийские источники сообщали о том, что центральный штаб КСИР был выведен с территории гражданского объекта. Также отмечалось, что Москва обращалась к Ирану с просьбой не провоцировать удары ЦАХАЛ по району аэропорта, демонстрируя готовность инвестировать в строительство нового терминала.

Однако, по данным The National, в январе 2020 года в «стеклянном доме» экстренно собирались лидеры проиранских отрядов после ликвидации в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. В апреле этого года на территории аэропорта проходили встречи высокого уровня, на которых присутствовал Сайед Хуссейн Муртазави, командир афганских отрядов «Фатимиюн» в Иране и Сирии.

Screenshot from phone of #IRGC mentor in #Syria showing regularly used militia meeting location and site of surface to air missiles near Damascus airport. Attached pic shows missiles taken by Iraqi militia member and leaked to me. pic.twitter.com/xDfiinlhVg — Gareth Browne (@BrowneGareth) May 14, 2020

Иранские советники учитывают активность израильской авиации и создали ещё два штаба — в заброшенном отеле недалеко от Пальмиры и в исследовательском центре Аль-Бахут возле Алеппо. Тем не менее, именно в «стеклянном доме» до сих пор функционирует мониторинговый центр за линиями боевых действий, за которыми наблюдают иранские БЛА, а также — отделение интенсивной терапии, где лечатся раненные шиитские боевики и заразившиеся COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в «стеклянный дом» запрещено въезжать сирийским военным, а сам штаб неформально разделён на отделы, отвечающие за контрразведку, логистику, пропаганду и командование иностранными наёмниками и добровольцами. В здании также есть молитвенные комнаты и тайники для хранения наличности.