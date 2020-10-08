Асад прокомментировал сообщение о планах Трампа ликвидировать его

https://static.news.ru/photo/6964a972-08fd-11eb-9ed7-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад заявил, что убийства являются методом работы Соединённых Штатов в течение десятилетий. Так политик отреагировал на сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп хотел отдать приказ о его уничтожении.

От варианта с устранением президента Сирии Асада Трампа отговорил бывший в тот момент главой Пентагона Джеймс Мэттис. Сирийский глава в интервью РИА Новости отметил , что подобные планы в США строят для каждого уголка планеты, и в этом нет ничего нового.

Нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего. Они оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов. Это вполне ожидаемо, — подчеркнул Асад.

Он считает, что пока в международных отношениях не появится возможность наказывать Вашингтон за его преступления, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Башар Асад сообщил: его не беспокоят слова Дональда Трампа и глав других западных государств о нём, а также планы американского лидера по его устранению. Такое заявление он сделал в ответ на информацию в книге журналиста Боба Вудворда, где говорится, что Трамп в 2018 году предлагал распорядиться об убийстве Асада. Он считает, что в Вашингтоне привыкли воспринимать других лидеров как своих подчинённых.