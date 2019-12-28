https://static.news.ru/photo/dc09ca82-2b06-11ea-aeef-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность от имени своего народа за усилия, приложенные Россией для поддержки суверенитета, единства и территориальной целостности страны. Об этом он написал в поздравительной телеграмме Владимиру Путину по случаю Нового года.

Он также поблагодарил за помощь в избавлении от терроризма и в обретении возможности вновь жить в мире и безопасности. Асад отметил важность восстановления инфраструктуры, уничтоженной боевиками.

Президент Асад, обращаясь к главе российского государства Путину и дружелюбному российскому народу с тёплыми поздравлениями, выразил надежду, что для их стран 2020 год будет наполнен добром, прогрессом и процветанием, — сообщает SANA.

Сирийский лидер также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Дамаска и Москвы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки рассекретили авиаудары в Ираке и Сирии. По официальным данным, которые привёл министр обороны США Марк Эспер, были атакованы три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии.