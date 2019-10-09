https://static.news.ru/photo/9ff9eac0-eadf-11e9-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com

Министерство национальной обороны Турции заявило о проведении атак на 181 «объект террористов» в Сирии.

Как сообщили в ведомстве, вооружённые силы Турции за несколько часов с момента начала новой операции «Источник мира» нанесли множественные удары в районе, расположенном к востоку от реки Евфрат. В атаке принимали участие военно-воздушные силы и другая боевая техника, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, курдские отряды, входящие в «Силы демократической Сирии», заявили 10 октября, что ими отражено наступление турецких военных на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.