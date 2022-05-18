Арабские салки, или как откосить от службы по-сирийски «Ты моя надежда, ты мое утешение и родня, только ты защищаешь мою честь», — поют сирийцы о своей армии, но петь и служить — вещи разные

Сирийские правительственные войска / Фото Zuma\TASS

Хоть небо над большей частью Сирии снова стало относительно мирным, из страны все еще наблюдается большой отток молодых сирийцев. По данным норвежской иммиграционной службы, главным фактором массового исхода сирийцев стали вовсе не разнообразные кризисы, которые переживает республика, а желание избежать службы в армии. Те, кому не хватает средств для переезда в Европу, оседают в курдских регионах на севере Сирии и Ирака. Каждую неделю туда прибывает от нескольких десятков до сотен сирийцев.

Неженки и пацифисты

В настоящее время беглецы от военкоматов распространены даже среди молодых сирийцев, которые поддерживают правительство президента страны Башара Асада. До гражданской войны, которая началась в 2011 году, сирийцы шли в армию весьма охотно. Случаи, когда молодые люди находили лазейки откосить, имели место, но не носили массовый характер. Все изменилось в 2011-м, когда подписание документов об отправке в армию фактически стало приравниваться к добровольному самоубийству.

К 2015 году численность сирийской армии сократилась с 300 тысяч до 80 тысяч служащих. Конечно, эта статистика учитывает понесенные на фронтах потери, но также сыграли роль дезертирство и переход сирийский военных на сторону оппозиции. Проблема уклонения от службы стала настолько серьезной, что правительство развернуло целую кампанию по отлову нарушителей гражданского долга. В домах не явившихся по повестке сирийцев устраивались облавы, а по городам и у ближайших к ним дорог были расставлены пропускные пункты. «Гончие Асада» дежурили даже на рынках и у входов в учебные заведения.

Сирийские правительственные войска Zuma\TASS

В мирное время уклонистам грозило наказание от одного до шести месяцев тюрьмы. А вот во время войны, по сирийским законам, в случае неявки могли посадить на пять лет. Однако в реальности, как говорят правозащитники, людей чаще избивали, а затем отправляли на фронт. С дезертирами поступали еще жестче: в лучшем случае их могли судить как членов оппозиции, однако случалось, что они пропадали без вести.

«Игиловцы кидали в нас тушки куриц»

О своем опыте ухода от службы изданию Al-Monitor рассказал молодой человек по имени Азад, осевший на севере Сирии. Азад поведал, что в 2010 году он вступил в 52-ю бригаду, а уже через год, с началом антиправительственных выступлений, от офицеров поступали команды стрелять во всех дезертиров, которые убегают. Азаду «посчастливилось» получить ранение — за это ему дали временный отпуск. Четыре года он прятался, а затем сбежал в Курдистан. Даже после того, как президент Сирии объявил амнистию всем дезертирам, мужчина побоялся возвращаться из опасений, что его могут снова призвать.

О своем опыте бегства также рассказал Зульфикар, который сначала не хотел воевать, но после нападений ИГ* на Сирию все же решился. Свой опыт прохождения службы Зульфикар описывает не совсем положительно. Он рассказал, что, будучи частью сирийской армии, чувствовал себя униженным на фоне хорошо оснащенных «рембоподобных русских». По словам Зульфикара, из-за слабого оснащения над сирийскими солдатами смеялись даже игиловцы, швыряя в них тушки курицы и пачки от сигарет. При первой же возможности солдат тоже сбежал в Курдистан.

Региональное правительство Курдистана только выигрывает от наплыва жителей в плане экономики. Если скрывающийся в курдских регионах сириец заикнется о повышении заработной платы, ему тотчас советуют пойти послужить — мол, на его место найдутся еще десятки желающих.

Армия в сланцах

Призывная служба в рядах сирийской армии ведет отчет с 1918 года, с подписания Мудросского перемирия, которое фактически поставило точку в истории Османской империи, признавшей поражение в Первой мировой войне. Арабские офицеры из рядов османской армии присоединились к новому арабскому правительству в Дамаске.

Правительственные войска Сирии Валерий Шарифулин/ТАСС

В 1919 году был подписан закон, согласно которому каждый сириец в возрасте от 20 до 40 лет должен проходить шестимесячную службу. Изначально от выполнения долга перед родиной освобождался достаточно широкий круг лиц. В него входили мужчины из малодетных семей, больные, чиновники, работники железных дорог, а также религиозные служители — муфтии, шейхи, имамы мечетей, раввины и христианские священники. Но уже в 1920 году список существенно сократили. Даже после того, как Сирия в 1946 году обрела независимость, никаких важных изменений в регламенте не произошло, за исключением нескольких поправок вроде увеличения максимального порога возраста призывников.

Взять на себя роль реформатора воинской службы решился Башар Асад — нынешний президент Сирии. В законодательном постановлении № 30 от 2007 года был установлен срок обязательной службы в 24 месяца, а отдавать долг родине обязали всех мужчин от 18 до 42 лет. Сирийцы, проживающие за рубежом, могли откупиться от армии, заплатив от 150 тысяч до 250 тысяч сирийских фунтов (на 2007 год это примерно $9–15 тыс.).

Изначально служба в армии воспринималась сирийцам как хороший социальный лифт. Однако со временем, после многочисленных войн, в который участвовала Сирия во второй половине XX века (первая ирако-курдская война, Шестидневная война, Черного сентября 1970 года в Иордании, война Судного дня, восстание Братьев мусульман* в 1976–1982 годах, гражданская война в Ливане, война в Заливе), привлекательность службы в глазах сирийцев заметно поблекла.

Другим фактором стал распад Советского Союза — главного союзника САР, с которым особенно тесно велось военно-техническое сотрудничество. Ухудшение оснащения и организации сирийских вооруженных сил привело к тому, что сами сирийцы стали называли их «армией в сланцах». Ну а непрекращающаяся гражданская война окончательно убавила стимул сирийцев отдавать долг стране.

* ИГ и «Братья мусульмане» — террористические организации, их деятельность в РФ запрещена.