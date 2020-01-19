https://static.news.ru/photo/00485974-3acd-11ea-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Участники антиправительственных протестных акций в иракской провинции Бабиль заблокировали горящими покрышками основные дороги, ведущие к столице страны Багдаду.

Телеканал Kurdistan 24 сообщил об этом в своём Twitter-аккаунте. В самой столице также возобновились манифестации — протестующие собрались на площади Тахрир. Утром в воскресенье, 19 января, силовики попытались вытеснить граждан с площади, однако протестующие смогли дать отпор.

19 января акции протеста прошли также в городах на юге Ирака, где недовольные политикой властей страны граждане блокируют дороги в Багдад.

Protestors in #Iraq 's Babil burned tires to block main roads to the capital Baghdad as anti-government demonstrations resumed on Sunday. #IraqProtests



Read: https://t.co/lUjSCG4yjl pic.twitter.com/VmKHxn0Dhz — Kurdistan 24 English (@K24English) 19 января 2020 г.

Антиправительственные выступления в Ираке, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, начались в октябре 2019 года. Как сообщал News.ru, к 10 ноября в столкновениях силовиков и участников акций протеста погибли более 300 человек. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и провести перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям протестующих. Однако антиправительственные акции инициатива премьера не остановила — демонстранты начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.