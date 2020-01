Телеканал Kurdistan 24 сообщил об этом в своём Twitter-аккаунте. В самой столице также возобновились манифестации — протестующие собрались на площади Тахрир. Утром в воскресенье, 19 января, силовики попытались вытеснить граждан с площади, однако протестующие смогли дать отпор.

19 января акции протеста прошли также в городах на юге Ирака, где недовольные политикой властей страны граждане блокируют дороги в Багдад.