Фото: Lt Col Leslie Pratt /U.S. Air Force photo

Разведывательный беспилотный летательный аппарат армии США рухнул на равнинной местности к северу от Багдада.

Дрон не получил серьёзных повреждений и имеет бортовой номер 52187, сообщает иракское агентство Buratha News.

По версии агентства, отсутствие серьёзных повреждений указывает на хакерскую атаку. Беспилотник могли жёстко посадить при попытке перехвата.

Аппарат передали силам безопасности Ирака.

Ранее News.ru писал, что иранские военные сбили американский дрон. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана.

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