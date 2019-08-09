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Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Наджиб аль-Аудж на встрече с послом России Владимиром Дедушкиным выразил надежду на укрепление двусторонних отношений в сфере экономики. Он пригласил РФ принять участие в восстановлении страны.

Власти Йемена, как заявил аль-Аудж, заинтересованы в укреплении экономических отношений с Россией. Он призвал российские компании инвестировать в сферы нефти, газа, телекоммуникаций и сельского хозяйства, сообщает агентство SABA. В свою...