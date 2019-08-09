Бизнес в сирийском городе Алеппо выступил с резкой критикой действий лояльных Ирану иррегулярных шиитских формирований, на которые он возложил ответственность за ухудшающиеся условия торговли. Предприниматели просят правительство САР отправить для патрулирования города российскую военную полицию, а ставленников Ирана — убрать. Видимо, заявление было столь жёстким, что для урегулирования ситуации в дело вмешалась Торговая палата Алеппо. Ситуация стала ещё одной иллюстрацией рисков увеличения иранского влияния на внутреннюю жизнь в Сирии.

В своём заявлении Торговая палата Алеппо критикует выступивших с антииранским демаршем местных предпринимателей. По её словам, целью выступления бизнесменов является «нанесение ущерба престижу торговцев и промышленников Алеппо».

В дело вмешался даже лично глава Торговой палаты Фарис аш-Шихаби. Он поблагодарил проиранские военизированные формирования, правительство и народ Исламской Республики за участие в войне «против терроризма» и за освобождение Алеппо от противников официального Дамаска. Не исключено, что его заставили сделать подобное заявление. Наблюдатели обращают внимание на то, что незадолго до этого аш-Шихаби сам критиковал действия подконтрольных Тегерану шиитских формирований, обвиняя их в бандитизме и навязывании местным жителям непонятных налогов.

Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

В последние дни ресурсы, даже выступающие с лоялистских позиций, опубликовали текст под заголовком «Торговцы Алеппо». В нём от имени бизнесменов города содержался призыв к президенту Башару Асаду поставить промышленные зоны и рынки под надзор и защиту российской военной полиции вместо проиранских ополченцев. В своём обращении к сирийскому лидеру предприниматели отмечали, что они и без того оказывали разнообразную поддержку иранским ополченцам в годы «войны с террором».

Наблюдатели обращают внимание: выступление торговцев Алеппо произошло как раз в тот момент, когда в городе возросла напряжённость между проиранскими шиитскими формированиями и бойцами сирийских структурных подразделений, подконтрольных России. Обращение смутило руководство Торговой палаты, которая пыталась учитывать интересы проиранского ополчения в Алеппо и местных бизнесменов, финансирующих Локальные силы обороны (LDF — не путать с Национальными силами обороны (NDF)), в то время как большинство рядовых её членов близки к России.

Источники местной прессы из Алеппо сообщили, что те предприниматели, которые находятся в контролируемых ополченцами частях города, почти прекратили работу из-за преследований и угрозы закрытия. От них требуют дополнительную плату, которая, как нетрудно догадаться, пойдёт в карман командирам шиитских формирований. Не раз говорилось и о проблеме частой уплаты пошлин на товары во время прохождения через контрольно-пропускные пункты ополченцев. По словам местных источников, подавляющее число предпринимателей до сих пор не могут отремонтировать свои магазины и лавки в Старом городе, потому что боевики шиитских формирований не позволяют им это делать.

Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Влияние проиранских элементов расширяется: в их руках почти вся коммерческая и промышленная сфера Алеппо, поэтому противники их политики пытаются прибегать к внешней помощи. Пока неизвестно, как на это будет реагировать российская сторона.

Иррегулярные формирования, находящиеся в подчинении у Ирана, также обвиняются в мародёрстве в Хамдании, Аль-Захре, Халидии и в районе возле Военной академии. Ополченцы, вероятно, воспользовались перемещением семей подальше от линий соприкосновения и похитили содержимое их домов. Некоторые здания были сожжены в отместку за жалобы на преследование. Сообщалось, что подконтрольные российскому командованию подразделения Сирийской армии, а также российские военные и полицейские силы неоднократно вмешивались в ситуацию, чтобы предотвратить кровопролитие и разграбление.

Алеппо, один из наиболее важных с экономической точки зрения городов Сирии, уже долгое время является объектом споров и столкновений между иррегулярными шиитскими формированиями и пророссийскими формированиями Сирийской армии. Ситуация обострилась, когда российскому командованию удалось добиться уменьшения иранского присутствия в Дамаске и его окрестностях. После этого появились сообщения, что часть шиитских формирований передислоцировалась из окрестностей сирийской столицы в провинции Алеппо и Дейр-эз-Зор. Эксперты тогда объяснили это решение тем, что иранскому эшелонированному присутствию в этих провинциях никто помешать не в состоянии.