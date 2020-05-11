Афины, вероятно, захотят восстановить свою дипломатическую миссию в Дамаске. Так арабские обозреватели интерпретируют назначение Грецией специального посланника по Сирии, которым стала бывший посол в России Тасия Афанасиу. Её вступление в должность стало шагом к нормализации отношений с сирийским правительством. Однако критики уверены, что подобная инициатива зародит в руководстве Сирии уверенность в своей скорой дипломатической реабилитации и «вдохновит» усилить натиск на своих противников.

Наблюдатели считают инициативу властей Греции увертюрой к возобновлению дипломатической деятельности в Дамаске. Накануне МИД страны сообщил , что отношения между Афинами и Дамаском восстанавливаются, и специально для этого в должность вступает специальный посланник Тасия Афанасиу. МИД Греции уточнил, что между странами будут установлены контакты по международным аспектам сирийского конфликта и по связанным с ними гуманитарным действиям. Дипведомство также отметило, что необходима координация действий с учётом продолжающихся усилий по реконструкции Сирии.

В своём сообщении внешнеполитическое ведомство напомнило, что Афанасиу была послом Греции в Сирии до 2012 года. После этого Афины приостановили дипломатические отношения с Арабской Республикой «по соображениям безопасности», хотя, в действительности, такова была общая линия западных стран — в связи с применением официальным Дамаском силовых мер против оппозиции. Афанасиу возглавляла дипбюро министра иностранных дел, а также была послом в Польше и Италии.

Жест Афин не стал чем-то удивительным. Сирия и Греция имеют давние деловые отношения.

Тасия Афанасиу mfa.gr

Греция является центром торговли в Восточном Средиземноморье, что важно как для Ливана, так и для Сирии, — заявил изданию Al-Araby al-Jadeed независимый эксперт Руслан Трад. — В то время как Кипр также используется в качестве логистического центра.

Аналитик утверждает, что вооружённый конфликт в Сирии не стал преградой на пути отношений между Дамаском и Афинами — правительство Арабской Республики использовало Кипр и Грецию в качестве своего окна в Европу. Деятельность сирийских бизнесменов в Греции не прекращалась во время войны, утверждает Трад.

До войны Греция достаточно сильно зависела от экспорта сирийских фосфатов. Безусловно, на это сырьё не распространились санкции США, Европейского союза и ООН, однако принадлежность сирийских компаний делала любые связи с ними невозможными. Да и после того, как в 2018 году стало известно, что фосфаты, транзитом которых якобы занимается российский «Стройтрансгаз», достигают греческих берегов, у Европейского парламента возникли вопросы.

Инициатива Греции является попыткой создать дипломатический буфер против планов президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии. Как известно, Анкара и Афины являются региональными соперниками. Однако представители сирийской оппозиции, в свою очередь, опасаются, что восстановление дипломатических отношений пошлёт совершенно неправильный сигнал президенту Башару Асаду. Тем более, что Афины — не первые, кто решился на такой трюк в ЕС. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана объявило в сентябре 2019 года, что планирует назначить временного поверенного в делах в Дамаске и частично восстановить работу миссии.

Такая ситуация, говорят критики сирийского режима, может убедить Асада в правильности его бескомпромиссной линии и «вдохновить» на новую силовую операцию против сирийской оппозиции, последним оплотом которой, как известно, остаётся находящаяся в турецкой зоне ответственности провинция Идлиб. С учётом давнего противостояния Афин и Анкары, вполне вероятно, что опасения сирийской оппозиции могут частично оправдаться.