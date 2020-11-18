«Адвокат» Дамаска сталкивает Россию с Ираном

Смерть «вечного» главы МИД Сирии Валида Муаллема положила начало закулисной борьбе между главными союзниками официального Дамаска за право выдвинуть на эту должность своего человека. Так утверждают саудовские издания. По их оценкам, многое в возможном преодолении официальным Дамаском международной изоляции будет зависеть от главы дипломатического ведомства. Однозначно проиранская фигура будет явно негативным фактором с точки зрения восстановления международного положения страны, уверяют они.
Преемник Муаллема по-прежнему не определён. В
Муаллем был одним из наиболее известных сирийских переговорщиков, которые вели открытые и тайные контакты с еврейским государством. Считается, что покойный в прошлом был сторонником установления прагматичных отношений с Западом и арабскими странами, однако в то же время верил в «сбалансированные» отношения с Ираном. Это заставило многих думать, что он потеряет свой пост с началом так называемой арабской весны. Однако этого не произошло. Более того, со временем Муаллем превратился в одного из наиболее яростных «адвокатов» официального Дамаска. На этом фоне ему удалось сохранить своё положение, даже несмотря на кадровые перестановки в правительстве. В публичных выступлениях глава МИД Сирии часто подчёркивал, что президент Башар Асад будет оставаться на своем посту «до тех пор, пока того хочет сирийский народ». Он был одним из первых чиновников, назвавших умеренную оппозицию «террористами». Кроме того, Муаллем считался наиболее яростным критиком военных и финансовых связей между Вашингтоном и курдской администрацией северо-востока Сирии.
Москва долгое время работала над радикальными изменениями в структуре сирийской государственной системы, особенно на уровне армии и сил безопасности, чтобы не только обеспечить эффективность её функционирования в постконфликтный период, но и предотвратить окончательное сползание Арабской Республики в орбиту иранского влияния. По крайней мере, именно такую трактовку среди экспертов получили перестановки в сирийских вооружённых силах и спецслужбах. Арабские обозреватели
В то, что президентский дворец в Дамаске согласится держать дистанцию со своим ближайшим союзником — Ираном, в экспертной среде верят слабо: глубина проникновения Исламской Республики в разные сферы сирийской жизни слишком велика. В связи с этим ожидания, что соперничество РФ и Ирана с течением времени будет усиливаться, в том числе в кадровых вопросах, не лишены оснований.