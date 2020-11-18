«Адвокат» Дамаска сталкивает Россию с Ираном

Смерть «вечного» главы МИД Сирии Валида Муаллема положила начало закулисной борьбе между главными союзниками официального Дамаска за право выдвинуть на эту должность своего человека. Так утверждают саудовские издания. По их оценкам, многое в возможном преодолении официальным Дамаском международной изоляции будет зависеть от главы дипломатического ведомства. Однозначно проиранская фигура будет явно негативным фактором с точки зрения восстановления международного положения страны, уверяют они.

Преемник Муаллема по-прежнему не определён. В разговоре с саудовской газетой Asharq al-Awsat западные дипломаты, посетившие недавно Дамаск, выразили уверенность, что в МИД Арабской Республики склоняются к тому, чтобы поставить во главе ведомства проиранскую фигуру — постпреда страны при ООН Башара Джаафари, в то время как «российской» кандидатурой на этот министерский пост является один из помощников главы МИД — Айман Сусан. По оценкам, которые приводит Asharq al-Awsat, новому министру иностранных дел предстоит взять на себя роль в переговорах с западными государствами и израильской стороной. Многие склоняются к версии, что официальный Дамаск может пойти на некое подобие Авраамовых соглашений с израильтянами, для того, чтобы прорвать дипломатическую изоляцию в западном мире и тем самым привлечь к восстановлению разрушенной войной инфраструктуры больше международных доноров.

Муаллем был одним из наиболее известных сирийских переговорщиков, которые вели открытые и тайные контакты с еврейским государством. Считается, что покойный в прошлом был сторонником установления прагматичных отношений с Западом и арабскими странами, однако в то же время верил в «сбалансированные» отношения с Ираном. Это заставило многих думать, что он потеряет свой пост с началом так называемой арабской весны. Однако этого не произошло. Более того, со временем Муаллем превратился в одного из наиболее яростных «адвокатов» официального Дамаска. На этом фоне ему удалось сохранить своё положение, даже несмотря на кадровые перестановки в правительстве. В публичных выступлениях глава МИД Сирии часто подчёркивал, что президент Башар Асад будет оставаться на своем посту «до тех пор, пока того хочет сирийский народ». Он был одним из первых чиновников, назвавших умеренную оппозицию «террористами». Кроме того, Муаллем считался наиболее яростным критиком военных и финансовых связей между Вашингтоном и курдской администрацией северо-востока Сирии.

Москва долгое время работала над радикальными изменениями в структуре сирийской государственной системы, особенно на уровне армии и сил безопасности, чтобы не только обеспечить эффективность её функционирования в постконфликтный период, но и предотвратить окончательное сползание Арабской Республики в орбиту иранского влияния. По крайней мере, именно такую трактовку среди экспертов получили перестановки в сирийских вооружённых силах и спецслужбах. Арабские обозреватели обращают внимание на то, что системные изменения продолжаются до сих пор. Однако, согласно этим оценкам, официальный Дамаск остаётся слабо заинтересованным в реформах. Всё его внимание сосредоточено на том, чтобы сохранить нынешнюю расстановку сил внутри системы и тем самым обеспечить её сохранность. На это будут нацелены, вероятно, и намеченные на 2021 год президентские выборы.

В то, что президентский дворец в Дамаске согласится держать дистанцию со своим ближайшим союзником — Ираном, в экспертной среде верят слабо: глубина проникновения Исламской Республики в разные сферы сирийской жизни слишком велика. В связи с этим ожидания, что соперничество РФ и Ирана с течением времени будет усиливаться, в том числе в кадровых вопросах, не лишены оснований.