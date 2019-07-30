https://static.news.ru/photo/30227766-b2d7-11e9-87aa-fa163e074e61_660.jpg Стивен Хокинг Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа молекулярных биологов и генетиков из Гарварда открыла ген, излишняя активность которого приводит к развитию бокового амиотрофического склероза — неизлечимой болезни, от которой умер известный британский астрофизик Стивен Хокинг.

Многие жертвы этого заболевания центральной нервной системы обладают одной общей мутацией в ДНК — излишним числом повторов в гене C9orf72. Этот участок ДНК отвечает за сборку определённых белков, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. Появление этих повторов способствует развитию сразу двух болезней — бокового амиотрофического склероза и старческого слабоумия.

Как именно этот ген связан с развитием бокового амиотрофического склероза, учёные не представляли, а также не понимали, какую роль он играет в работе мозга. Исследователи попытались ответить на вопрос, изучив процесс сборки белковых молекул, связанных с C9orf72.

Эти белки в принципе не должны производиться. Данные повторы находятся в «мусорной» части гена и не кодируют аминокислотные цепочки. Тем не менее, клетки почему-то считывают и копируют эти повторы. Причину биологи обнаружили в клетках дрожжей. Оказалось, что ДНК этих одноклеточных грибков тоже содержит похожие повторы, которые считываются и обрабатываются геном RPS25. Этот участок ДНК отвечает за сборку и работу одноименного белка, который входит в состав так называемых рибосом — главных «белковых фабрик» клетки, считывающих РНК и собирающих аминокислотные цепочки.

Как показали опыты на дрожжах, удаление или блокировка работы этой части рибосом резко подавили считывание повторов и производство связанных с ним белков, уменьшив их концентрацию на половину. Учёные проверили, что произойдет, если провести ту же операцию в клетках людей, страдающих от болезни Стивена Хокинга.

Мы обрадовались, когда увидели, что блокировка RPS25 в человеческих клетках резко уменьшила скорость накопления белкового мусора в клетках. Структура других участков ДНК, связанных с токсичными белками, не поменялась, однако отключение этого участка генома резко снизило их активность, — говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Ранее News.ru писал, что учёные Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана (США) раскрыли механизм развития болезни, которой страдал Стивен Хокинг. Оказалось, что решающую роль в ней играет мутантный белок убиквилин.

Болезнь прогрессирует, когда он перестаёт регулировать функционирование лизосом — компонентов клетки, отвечающих за переработку отходов метаболизма.

Специалисты провели опыты, используя в качестве модельных организмов плодовых мушек. У них отсутствовала исправная версия гена, кодирующего убиквилин. Насекомые-мутанты демонстрировали признаки возрастной нейродегенерации, включая нарушение деятельности нервных клеток, их гибель и накопление повреждённых лизосом.

Выяснилось, что дефектный убиквилин способствует дисфункции протеасомы — избавляющегося от клеточного «мусора» белкового комплекса — и мешает аутофагии, при которой ненужные компоненты клетки также разрушаются.