https://static.news.ru/photo/9ef61a2a-aaef-11e9-8c01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Официальный канал на YouTube

Первый альбом вышел у одного из самых популярных мультипликационных персонажей — Свинки Пеппы. Он называется My First Album.

Мой первый альбом можно будет послушать уже в эту пятницу! Ваши дети готовы? — говорится на странице мультсериала в Twitter .

В альбом вошло 16 музыкальных композиций, в том числе Bing Bong Zoo, Jumping In Muddy Puddles и Super Potato’s Theme.

Peppa Pig My First Album is available to stream this Friday! Are your little ones excited? You can already listen to Bing Bong Zoo NOW! https://t.co/fXNXN3DPkV pic.twitter.com/oBVLRaEonp — Peppa Pig Official (@peppapig) 15 июля 2019 г.

Британский мультсериал «Свинка Пеппа» (Peppa Pig) был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведён на 40 языков. По данным The Guardian , капитализация бренда оценивается в 1,4 млрд фунтов стерлингов.

Как писал News.ru, в апреле британский кинотеатр Empire Cinema оказался в центре скандала в связи с демонстрацией мультфильма «Свинка Пеппа: Фестиваль веселья». Показанные перед картиной трейлеры довели детей до истерики.

В 2018 году популярная онлайн-платформа Douyin заблокировала эпизоды мультсериала «Свинка Пеппа». В Китае его посчитали равным «обнажённым» фотографиям, изображениям оружия и трансгендерам.