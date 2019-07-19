Британский мультсериал «Свинка Пеппа» (Peppa Pig) был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведён на 40 языков. По данным The Guardian, капитализация бренда оценивается в 1,4 млрд фунтов стерлингов.
Как писал News.ru, в апреле британский кинотеатр Empire Cinema оказался в центре скандала в связи с демонстрацией мультфильма «Свинка Пеппа: Фестиваль веселья». Показанные перед картиной трейлеры довели детей до истерики.
В 2018 году популярная онлайн-платформа Douyin заблокировала эпизоды мультсериала «Свинка Пеппа». В Китае его посчитали равным «обнажённым» фотографиям, изображениям оружия и трансгендерам.