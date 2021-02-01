Земфира выпустила первый за семь лет клип на песню

https://static.news.ru/photo/5adadfaa-6480-11eb-af46-96000091f725_660.jpg Земфира Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российская певица Земфира обнародовала музыкальный клип на свою новую песню. Видео на композицию «Злой человек» появилось в понедельник на её YouTube-канале. Это первый музыкальный клип певицы с 2014 года.

Песня была записана для фильма актрисы и кинорежиссёра Ринаты Литвиновой «Северный ветер», премьера которого должна состояться 6 февраля. Сама Литвинова стала главной героиней музыкального клипа.

В минувшее воскресенье 31 января Литвинова на своей странице в Instagram объявила о выходе нового студийного альбома Земфиры, назвав его гениальным. Актриса заявила, что, по её мнению, исполнительница, возможно, может создать что-то более совершенное в своём творчестве, чем эта пластинка.

Предыдущий студийный альбом «Жить в твоей голове» Земфира выпустила в 2013 году. В 2016 году Земфира заявляла, что завершает гастрольную деятельность и в дальнейшем будет выступать в рамках фестивалей. Тогда прошёл её последний тур с концертами по российским городам, закончившийся в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».

Выход альбома Земфира анонсировала ещё в апреле 2020 года. Тогда, по её словам, он был готов на две трети.

Ранее NEWS.ru писал, что Земфира опубликовала в Instagram редкое фото с Ренатой Литвиновой. Одна из подписчиц пожелала всем найти такого человека, «который будет смотреть на вас так же, как Земфира смотрит на Ренату».