https://static.news.ru/photo/6235b700-45ac-11ea-8310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис «Яндекс.Музыка» в честь Дня сурка назвал песни, которые пользователи чаще всего слушали на повторе в 2010–2019 годах.

В топе первой пятилетки оказались Bad Romance Леди Гаги, Love You Like a Love Song Селены Гомес, «Выше» Нюши, Wake Me Up от Avicii, Prayer in C диджея Робина Шульца, «Самая-самая» Егора Крида.

Во второй половине десятилетия пользователи «Яндекс.Музыки» чаще слушали русскоязычные композиции: «Твои глаза» Светланы Лободы, «Тает лёд» группы «Грибы», NBA коллектива RSAC.

Все эти десять лет слушатели в основном ставили на повтор поп-хиты, — отметили в пресс-службе сервиса.

При этом самой повторяемой композицией 2018 года оказался шум моря.

Как писал NEWS.ru, День сурка — американский праздник наступления весны, в который сурки выходят из спячки. Одноимённый голливудский фильм 1993 года рассказывает историю человека, застрявшего во временной петле.