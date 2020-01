Фото: Serge Kobo/Mpp/Global Look Press

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.

Релиз получил название Music To Be Murdered By, которое, как и обложка, отсылает к пластинке режиссёра Альфреда Хичкока, выпущенной в 1958 году. Это твои похороны, — написал артист в Instagram,...