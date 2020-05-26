Вышел документальный фильм о будущем мировых музыкальных фестивалей

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Американский музыкант Маршалл Мэтерс, известный как рэпер Эминем, опубликовал номер своего телефона и пообещал ответить вышедшим на связь. Таким образом он решил отметить 20-летие своего альбома The Marshall Mathers LP.

Эминем написал в Twitter, что для того чтобы поговорить с ним, нужно написать ему СМС, и тогда он перезвонит. В посте исполнитель процитировал строчку из песни Stan, герой которой никак...