Вышел документальный фильм о будущем мировых музыкальных фестивалей

Организаторы фестиваля «Дикая мята» опубликовали документальный фильм Music vs Covid-19 World Tour. Они поговорили со своими коллегами со всего мира и обсудили, что ждёт крупные музыкальные мероприятия в будущем, после окончания пандемии коронавируса.
Героями видео стали представители индустрии из России, Великобритании, Чехии, Испании и других стран. Они работают над проведением фестивалей, среди которых — Glastonbury, The Great Escape, Park Live и DMZ Peace Train Music Festival.
Беседовал в студии и задавал вопросы гостям генеральный продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.
Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год из-за запретов на массовые мероприятия. Земфира, заявленная в качестве хедлайнера, не примет участия в фестивале в следующем году.
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