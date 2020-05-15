Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на следующий год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fc4e661e-96b7-11ea-9fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год. Решение приятно из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Мероприятие должно было пройти 30 и 31 мая, сообщают организаторы на сайте. Из-за переноса изменит лайн-ап. Кроме того, Земфира, заявленная в качестве хэдлайнера, не примет участие в следующем году.

Принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса, такие как запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие авиасообщения между странами и многие другие правила, делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки «Усадьба Jazz», — цитируются слова президента фестиваля Марии Сёмушкиной.

Купившие билеты смогут их сдать или посетить по ним фестиваль через год.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль VK Fest объявил окончательный лайн-ап артистов 2020 года. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 15 по 21 мая.