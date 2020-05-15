Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на следующий год из-за коронавируса

Музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год. Решение приятно из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Мероприятие должно было пройти 30 и 31 мая,
Принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса, такие как запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие авиасообщения между странами и многие другие правила, делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки «Усадьба Jazz», — цитируются слова президента фестиваля Марии Сёмушкиной.
Купившие билеты смогут их сдать или посетить по ним фестиваль через год.
Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль VK Fest объявил окончательный лайн-ап артистов 2020 года. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 15 по 21 мая.
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