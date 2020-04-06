Вокалист My Chemical Romance выпустил новые песни, чтобы подбодрить фанатов

https://static.news.ru/photo/fbc1c936-781a-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Джерард Уэй Фото: Daniel Knighton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Джерард Уэй, известный как фронтмен группы My Chemical Romance, выпустил четыре новые сольные песни, чтобы подбодрить поклонников, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Уэй рассказал в Instagram, что записывал песни частями последние несколько лет. Он приложил ссылку на свой SoundCloud на странице, где также можно найти электронный адрес организации, помогающей в борьбе с COVID-19.

Я называю этот материал Distraction Or Despair («Отвлечение или отчаяние»), раз уж это две вещи, между которыми я переключаюсь в последнее время, — написал артист.

31 октября 2019 года группа My Chemical Romance сообщила, что возвращается на сцену впервые с тех пор, как коллектив распался в 2013 году. Позже стало известно, что музыканты выступят летом в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса артистам пришлось отложить представления в Японии, Австралии и Новой Зеландии.