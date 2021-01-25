Вокалист группы 5’nizzа Сергей Бабкин признался, что слепнет

https://static.news.ru/photo/7320bc38-5e5e-11eb-a059-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бабкин Фото: babkin_official/instagram.com

42-летний украинский музыкант, вокалист группы 5’nizzа Сергей Бабкин рассказал, что врачи нашли у него редкое заболевание глаз, из-за которого он потерял уже 70% центрального зрения. Музыкант стремительно слепнет.

Врач сказал так: «Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей. Время идёт на дни!» — написал Бабкин на своей странице в Instagram.

Музыкант рассказал, что есть шанс победить болезнь. На Украине никто не брался лечить Бабкина, но он нашёл австрийскую клинику, где готовы сделать сложную операцию. Через несколько дней артист уедет на лечение. С этого времени примерно до 10 февраля Бабкин отдохнёт от Instagram. C фанатами он будет держать связь через жену.

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