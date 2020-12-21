Поклонники назвали Леонтьева «жалким старичком» из-за нового фото

https://static.news.ru/photo/95483388-4395-11eb-9d64-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: valera_leontiev/instagram.com

В Сеть попала фотография 71-летнего певца Валерия Леонтьева, которая шокировала его фанатов. Всегда прекрасно выглядящий на публике исполнитель хитов расстроил любителей его творчества, представ перед ними сильно постаревшим и осунувшимся.

Неудачное фото, какой-то жалкий старичок. / Долго не могла понять, Хакамада или Леонтьев. / Не только у меня был тяжёлый год, — написали в комментариях к посту пользователи.

Опубликовал снимок Леонтьева в Instagram писатель, журналист и режиссёр Михаил Зыгарь. Снимок сделан во время презентации его книги «Все свободны» о переизбрании Бориса Ельцина на пост президента в 1996 году. Мероприятие, проходившее в отеле «Гельвеция», посетил и Леонтьев. Для выхода в свет певец выбрал камуфляжные брюки, синюю дутую куртку, серую майку и бейсболку. Однако пользователи Сети не оценили молодёжный образ певца и, наоборот, отметили, что сделавший не одну пластическую операцию артист сильно сдал.

Зрители также активно комментировали и имидж звёзд, выступивших на «Песне года». Людей больше возмущает даже не внешний вид, а то, что на протяжении 30 лет на шоу выступают одни и те же лица. При этом поклонники «старой гвардии» всё же ужаснулись, как постарели их любимые звёзды, сообщал NEWS.ru.