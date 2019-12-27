Музыкант Валерий Сюткин посвятил клип российским знаменитостям, ушедшим из жизни в 2019 году.
В ролике, опубликованном в Instagram, Сюткин
Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году, — говорится в подписи к видео.
Музыкант представил композицию в конце 2018 года со схожим клипом, в котором были перечислены знаменитости, ушедшие из жизни в том году.
Ранее Сюткин заступился за участника шоу Арсения Курчанина. 17-летний подопечный Сергея Шнурова, во время выступления изображая гопника, высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, писал NEWS.ru.
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