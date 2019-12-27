https://static.news.ru/photo/0d34bea8-2898-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Валерий Сюткин посвятил клип российским знаменитостям, ушедшим из жизни в 2019 году.

В ролике, опубликованном в Instagram, Сюткин вспоминает о таких артистах, как Марк Захаров, Владимир Этуш, Галина Волчек, Алексей Булдаков, Георгий Данелия и Элина Быстрицкая.

Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году, — говорится в подписи к видео.

Музыкант представил композицию в конце 2018 года со схожим клипом, в котором были перечислены знаменитости, ушедшие из жизни в том году.

Ранее Сюткин заступился за участника шоу Арсения Курчанина. 17-летний подопечный Сергея Шнурова, во время выступления изображая гопника, высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, писал NEWS.ru.