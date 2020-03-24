https://static.news.ru/photo/90cbf896-6db5-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: dk_kub_nkz/instagram.com

Творческий коллектив Дома культуры города Новокузнецка создал клип-пародию на песню группы Little Big, которая не смогла поехать на Евровидение из-за пандемии коронавируса.

В песне, опубликованной на странице ДК в Instagram, поётся , как нужно себя вести, чтобы не заразиться вирусом.

Выйдя на улицу, надень маску, умница! А придя домой — мой руки с мылом тёпленькой водой, — говорится в тексте.

Ранее пародию на песню Uno российской группы Little Big выпустил балалаечник из Пермского края Андрей Киряков. В ролике Киряков со своим коллективом призывает делать упражнения на свежем воздухе. В песне также говорится о том, что в отличие от Европы, где «страшно даже выйти за хлебом», в России большие поля, писал NEWS.ru.

Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.