Творческий коллектив Дома культуры города Новокузнецка создал клип-пародию на песню группы Little Big, которая не смогла поехать на Евровидение из-за пандемии коронавируса.
В песне, опубликованной на странице ДК в Instagram,
Выйдя на улицу, надень маску, умница! А придя домой — мой руки с мылом тёпленькой водой, — говорится в тексте.
Ранее пародию на песню Uno российской группы Little Big выпустил балалаечник из Пермского края Андрей Киряков. В ролике Киряков со своим коллективом призывает делать упражнения на свежем воздухе. В песне также говорится о том, что в отличие от Европы, где «страшно даже выйти за хлебом», в России большие поля, писал NEWS.ru.
Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.
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