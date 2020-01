https://static.news.ru/photo/1368e56e-3de3-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssauction.com

Мраморный унитаз с позолоченным стульчаком американского певца Фрэнка Синатры уйдёт с молотка.

Аукционный дом S&S Auction в округе Глостер штата Нью-Джерси скупил предметы из квартиры Синатры, которая находится в Атлантик-Сити, сообщает CBS.

В коллекцию вошло 197 лотов, среди которых мебель, различные предметы интерьера и белый рояль.

Прогнозируемая стоимость унитаза составила $1,5-$2,5 тысячи, однако по словам менеджера по маркетингу S&S Auction цена за предмет может дойти до $20-$30 тысяч.

