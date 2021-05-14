Умерла звезда советской и югославской эстрады Джордже Марьянович

https://static.news.ru/photo/2e413cc4-b5ba-11eb-a55a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: sadalskij.mirtesen.ru

В Белграде на 90-м году жизни скончался сербский певец и композитор Джордже Марьянович. Об этом сообщает агентство «Блиц».

Причиной смерти, по информации агентства, стало заражение коронавирусом . Марьянович последние несколько дней находился в больнице, был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Телеграмму с соболезнованиями семье артиста направил президент Сербии Александар Вучич. Он признался, что был поражён известием о смерти Марьяновича.

Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки, — написал Вучич.

Джордже Марьянович родился в 1931 году. Его первая пластинка «Музыка для танцев» вышла в свет в 1959 году.

Марьянович был известен в СССР, гастролировал по многим городам страны, исполнял произведения Никиты Богословского, Яна Френкеля, Эдуарда Колмановского.

В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачёва Марьяновича наградили орденом Дружбы народов «за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия».