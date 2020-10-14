Умер композитор Данин, писавший музыку к песням Караченцова и Боярского

https://static.news.ru/photo/668bf6f2-0e38-11eb-a048-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Данин Фото: Ник1949/wikimedia.org

В Москве на 71-м году жизни умер композитор и музыкант Дмитрий Данин (настоящая фамилия Магазаник). Он писал музыку к песням актёров Николая Караченцова, Павла Смеяна и Михаила Боярского, а также сотрудничал с другими звёздами СССР.

Друг музыканта Максим Фёдоров рассказал, что Данин умер после продолжительной болезни в ночь с 13 на 14 октября.

Прощание пройдёт в пятницу в крематории Митинского кладбища, — передаёт РЕН ТВ слова Фёдорова.

Данин родился 2 февраля 1950 года в Виннице. В 1977 году стал клавишником ВИА «Краяны». С тех пор его занятие музыкой превратилось из хобби в работу. В 70-80-е годы играл в ВИА «Фестиваль».

Композитор был автором музыки к фильмам «Трест, который лопнул», «Ах, водевиль, водевиль», «Д'Артаньян и три мушкетера» и другие.

NEWS.ru писал, что в Москве скончался композитор Александр Вустин. Ему было 76 лет. Композиторская дельность мужчины продлилась более 40 лет.

Ранее в США умер композитор Ленни Нихаус. Мужчина работал с Клинтом Истувудом. Музыкант скончался в возрасте 90 лет в окружении семьи и под присмотром сотрудника хосписа.