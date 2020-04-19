Композитор Александр Вустин ушёл из жизни

Композитор Александр Вустин скончался в Москве в возрасте 76 лет. Сообщение об этом появилось на сайте Союза композиторов России.
19 апреля 2020 года в Москве скончался композитор Александр Вустин, — говорится в нём.
Будучи выпускником Московской консерватории, Вустин несколько лет был музыкальным редактором Всесоюзного радио, а после — издательства «Композитор». Его профессиональная композиторская деятельность продлилась более 40 лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что восходящая звезда рэпа Чинна Мари Роджерс, известная как Chynna, скончалась в США на 26-м году жизни. Официальная причина смерти девушки пока не названа, журналисты отмечают, что модель могла умереть от передозировки.
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