Композитор Александр Вустин ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/854d9330-8241-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Вустин Фото: unioncomposers.ru

Композитор Александр Вустин скончался в Москве в возрасте 76 лет. Сообщение об этом появилось на сайте Союза композиторов России.

19 апреля 2020 года в Москве скончался композитор Александр Вустин, — говорится в нём.

Будучи выпускником Московской консерватории, Вустин несколько лет был музыкальным редактором Всесоюзного радио, а после — издательства «Композитор». Его профессиональная композиторская деятельность продлилась более 40 лет.

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