Умер композитор Ленни Нихаус, работавший с Клинтом Иствудом

https://static.news.ru/photo/ea4b8e2c-a4d8-11ea-b89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Умер американский джазовый музыкант и композитор Ленни Нихаус. Ему было 90 лет.

Артист скончался 28 мая в окружении семьи под присмотром сотрудника хосписа, сообщает Variety. О его смерти родственники сообщили только сейчас.

Нихаус родился 1 июня 1929 года в городе Сент-Луис штата Миссури. После окончания школы перебрался в Лос-Анджелес для изучения музыки в местном колледже. В 1950-х работал в джаз-группе Стэна Кента и начал заниматься оркестровкой для фильмов. Среди его работ — саундтреки для 13 лент американского актёра и режиссёра Клинта Иствуда.

Как писал NEWS.ru, 31 мая звезде вестернов Клинту Иствуду исполнилось 90 лет.