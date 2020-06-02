Умер композитор Ленни Нихаус, работавший с Клинтом Иствудом

Умер американский джазовый музыкант и композитор Ленни Нихаус. Ему было 90 лет.
Артист скончался 28 мая в окружении семьи под присмотром сотрудника хосписа,
Нихаус родился 1 июня 1929 года в городе Сент-Луис штата Миссури. После окончания школы перебрался в Лос-Анджелес для изучения музыки в местном колледже. В 1950-х работал в джаз-группе Стэна Кента и начал заниматься оркестровкой для фильмов. Среди его работ — саундтреки для 13 лент американского актёра и режиссёра Клинта Иствуда.
Как писал NEWS.ru, 31 мая звезде вестернов Клинту Иствуду исполнилось 90 лет.
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