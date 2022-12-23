Умер американский рэпер Big Scarr

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Big Scarr

На 23-м году жизни умер американский рэпер Big Scarr (настоящее имя — Александр Вудс), сообщает Daily Mail. Причина его смерти пока остается неизвестной.

Рэпер Big Scarr, как сообщается, умер в возрасте 22 лет. Причина смерти Scarr в настоящее время неизвестна, и никаких подтверждений от полиции или местных новостей не поступало, — говорится в сообщении.

Как отметил в социальных сетях коллега рэпера Gucci Mane, трагическая новость о смерти Big Scarr стала для него очень болезненной. Артист добавил, что будет по нему скучать.

Big Scarr родился 7 апреля 2000 года и вырос в Южном Мемфисе. Он начал свою рэп-карьеру в 2019 году, когда выпустил трек «Make a Play», который быстро завоевал популярность на YouTube. В 2020 году Scarr подписал контракт с лейблом Gucci Mane. А в 2021 году рэпер обрел широкую известность, представив микстейп Big Grim Reaper.

Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет ушел из жизни автор саундтрека к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти. Композитор умер у себя дома в окружении семьи в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси. Бадаламенти известен также как автор музыки к фильмам «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат».

На протяжении своей карьеры музыкант сотрудничал с представителями самых разных жанров, включая Пола Маккартни, Лайзу Минелли, Дэвида Боуи. Но всемирную известность ему принесла работа в Дэвидом Линчем. За музыкальную тему к сериалу «Твин Пикс» в 1990 году композитор был удостоен премии «Грэмми».