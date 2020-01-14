Американский музыкант и актёр Уилл Смит признался, что ревновал свою жену Джаду Пинкетт Смит к её другу, рэперу Тупаку Шакуру.
Смит стал гостем радиошоу The Breakfast Club на нью-йоркской станции Power 105.1 FM вместе со своим напарником по фильму «Плохие парни навсегда» Мартином Лоуренсом и
Они выросли вместе, любили друг друга, но у них никогда не было сексуальной связи. Когда они вошли в тот возраст, когда это было возможно, Джада уже была со мной. У Тупака это немного беспокоило. Она его просто любила, он был для неё образцом совершенства, а она был с «Принцем из Беверли-Хиллз», — сказал артист.
По его словам, их отношения были проблемой. Смит и Шакур даже не могли разговаривать друг с другом, находясь в одном помещении. Джада пыталась убедить мужа, что у него с её другом много общего, но им так и не удалось наладить общий язык.
Как писал NEWS.ru ранее, Уилл Смит показал пародию на фильм «Матрица» сестёр Вачовски со своим сыном Треем. Актёр решил поздравить сына с днём рождения и опубликовал видео с шуточной версией блокбастера, над которой семья работала несколько лет.
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