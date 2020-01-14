https://static.news.ru/photo/239bef7a-36e1-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский музыкант и актёр Уилл Смит признался, что ревновал свою жену Джаду Пинкетт Смит к её другу, рэперу Тупаку Шакуру.

Смит стал гостем радиошоу The Breakfast Club на нью-йоркской станции Power 105.1 FM вместе со своим напарником по фильму «Плохие парни навсегда» Мартином Лоуренсом и рассказал о своих отношениях с Тупаком.

Они выросли вместе, любили друг друга, но у них никогда не было сексуальной связи. Когда они вошли в тот возраст, когда это было возможно, Джада уже была со мной. У Тупака это немного беспокоило. Она его просто любила, он был для неё образцом совершенства, а она был с «Принцем из Беверли-Хиллз», — сказал артист.

По его словам, их отношения были проблемой. Смит и Шакур даже не могли разговаривать друг с другом, находясь в одном помещении. Джада пыталась убедить мужа, что у него с её другом много общего, но им так и не удалось наладить общий язык.

Как писал NEWS.ru ранее, Уилл Смит показал пародию на фильм «Матрица» сестёр Вачовски со своим сыном Треем. Актёр решил поздравить сына с днём рождения и опубликовал видео с шуточной версией блокбастера, над которой семья работала несколько лет.