Участник из Литвы похвалил Манижу за песню для Евровидения

https://static.news.ru/photo/013fbb5a-b78c-11eb-bd07-96000091f725_660.jpg Манижа Сангин Фото: manizha/instagam.com

Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, которую на Евровидении-2021 исполнит представляющая Россию певица Манижа. Литовец на YouTube-канале музыкального конкурса похвалил россиянку за большую смелость.

Мне нравится её песня. Как я понимаю, Манижа поёт о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить, — отметил Валюкявичюс.

Он добавил, что стереотипы давно устарели, поэтому поддерживает Манижу.

Конкурс открывается 18 мая в Роттердаме. В этот день Манижа выступит в первом полуфинале, она появится на сцене третьей.

Ранее стало известно, что Манижа в передаче «Вечерний Ургант» рассказала, как её встретили в Роттердаме. Приём был хорошим, но артистке большую часть времени пришлось быть в отеле из-за ограничений по коронавирусу. Также певице пришлось каждые два дня сдавать тесты. Всё, что можно — это заниматься спортом, что певица и делала.