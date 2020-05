The Prodigy работают над новым альбомом в память о Ките Флинте

https://static.news.ru/photo/ce343e0c-9469-11ea-b720-fa163e074e61_660.jpg Кит Флинт Фото: Roland Owsnitzki/www.imago-images.de/Global Look Press

Британская группа The Prodigy работает над новым альбомом, который будет посвящён памяти фронтмена Кита Флинта, покончившего с собой год назад. Его не стало 4 марта 2019 года.

Бывший участник коллектива Лирой Торнхилл заявил в подкасте The Morning After, что лидер The Prodigy Лиам Хаулетт хочет закончить начатый незадолго до смерти Флинта альбом. Торнхилл добавил, что постоянно находится в контакте с группой.

Мы собрались вместе на годовщину смерти Кита, чтобы почтить его память. Всё прошло хорошо, — сказал он.

Музыкант сказал, что не знает, когда коллектив сможет закончить пластинку.

Через год после смерти Кита Флинта музыканты Кит Палмер и Лиам Хоулетт опубликовали пост в Twitter и в Instagram, в котором признались в любви к своему коллеге и другу. О смерти артиста в прошлом году сообщил Хоулетт. СМИ отмечали, что его коллега по группе в последнее время мог страдать от депрессии из-за расставания с супругой, писал NEWS.ru.