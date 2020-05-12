The Prodigy работают над новым альбомом в память о Ките Флинте

Британская группа The Prodigy работает над новым альбомом, который будет посвящён памяти фронтмена Кита Флинта, покончившего с собой год назад. Его не стало 4 марта 2019 года.
Бывший участник коллектива Лирой Торнхилл
Мы собрались вместе на годовщину смерти Кита, чтобы почтить его память. Всё прошло хорошо, — сказал он.
Музыкант сказал, что не знает, когда коллектив сможет закончить пластинку.
Через год после смерти Кита Флинта музыканты Кит Палмер и Лиам Хоулетт опубликовали пост в Twitter и в Instagram, в котором признались в любви к своему коллеге и другу. О смерти артиста в прошлом году сообщил Хоулетт. СМИ отмечали, что его коллега по группе в последнее время мог страдать от депрессии из-за расставания с супругой, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники