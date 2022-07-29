Свежий альбом рокерш из «Кис-кис» взорвал соцсети: новинки «VK Музыки» Девушки выпустили третий студийный альбом, а музыканты МУККА и Рyrokinesis спели о неразделённой любви

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Группа «Кис-кис» во время выступления на церемонии вручения XV ежегодной национальной музыкальной премии в области рок-музыки «Чартова дюжина»

Российская поп-рок группа «Кис-кис» выпустила третий студийный альбом «Как перестать беспокоиться и начать жить», рокер МУККА и рэпер Рyrokinesis объединились в работе над пронзительным треком о любви «Чёрное сердце», а поп-музыкант DZHARO выпустил новый сингл «Экстаз» для любителей утром понежиться в кровати. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

DZHARO: «Экстаз»

Российский певец грузино-азербайджанского происхождения, выступающий под псевдонимом DZHARO, представил поклонникам новый трек «Экстаз». По словам певца, ненавязчивая музыка в дуэте с подходящим текстом о желании оставаться подольше с любимым человеком идеально подходят для летнего утра.

Нас ищут друзья, нас потерял весь мир. Ты опять попросишь меня не уходить. Время напополам с тобой поделил. Чувствовал момент и — и не упустил, — поёт DZHARO.

Поклонники исполнителя признаются, что такое мелодичное звучание совсем необычно для исполнителя, который прославился танцевальными хитами вместе с музыкантом Ханзой.

Больше всего на меня повлияли Боб Марли, Джеймс Браун и Сами Юсуф. Хип-хоп полюбил благодаря 50 Cent, Talib Kweli, Mos Def. А Sean Poul подарил мне огромную любовь к dancehall. Советскую музыку я полюбил благодаря Юрию Антонову и Виктору Цою, — объяснял DZHARO природу своей музыкальности.

МУККА и Рyrokinesis: «Чёрное сердце»

Рок-музыкант Серафим Сидорин, или МУККА, известный по хиту «Девочка с каре», вновь объединился с рэп-исполнителем Pyrokinesis (Андреем Федоровичем) для записи пронзительного любовного сингла «Чёрное сердце». Ребята поют о сложных и болезненных отношениях к девушке с «холодным, но безупречным сердцем», которая одновременно притягивает и отталкивает парня.

Привычный вокал от МУККИ и мелодичный речитатив Pyrokinesis обрамляет рычание гитар, что производит совершенно необычный эффект. Некоторым слушателям такое звучание напомнило раннего Григория Лепса или Ирину Аллегрову.

Немного напоминает классический шансон. Только с молодыми голосами и вечной темой несчастной любви, — пишут пользователи Сети.

«Кис-кис»: альбом «Как перестать беспокоиться и начать жить»

Рокерши Алина Олешева и Софья Сомусева порадовали поклонников третьим студийным альбомом с психотерапевтическим названием «Как перестать беспокоиться и начать жить». Девушки записали 10 треков в узнаваемой поп-рок стилистике.

Целый альбом — это десятикратный удар новым звуком, более серьёзными, взрослыми темами песен, свежим взглядом на детали. Это абсолютно новый этап нашей жизни как группы. И мы хотим, чтобы слушатели разделили с нами этот важный момент, — признаются девушки.

Алина и Софья уверены, что как минимум три трека с альбома — «Качели», «Сука» и «Загоны» — станут хитами, потому что «их легко слушать, под них клёво танцевать». Но музыканты подготовили поклонникам и более сложный материал. Например, песня «Ты уже не ребёнок» рассказывает об экзистенциальных страданиях и поможет слушателям пережить сродные моменты в жизни.