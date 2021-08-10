Украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в плагиате трека Artik & Asti и Артёма Качера «Грустный дэнс», выпущенного в 2019 году. Пользователи Сети считают, что Лобода повторила мотивы в своём новом треке «Алло».

Видео опубликовано на YouTube-канале Лободы. Ролик собрал более 5,8 млн просмотров за три недели.

«Начало прям „Грустный дэнс“», «Тоже сразу заметила это», «Да, очень похоже, как так пропустили», «Потому что у них один автор — Дима Лорен», написали комментаторы. Заглавные записи, создавшие ветку, в сумме собрали почти более 1,5 тысячи лайков.

Сама звезда пока не комментировала заявления. Судя по всему, сходство заметили очень многие поклонники. Некоторые из них заявили, что певица таким образом сделала шаг назад в своей карьере.

Ранее сообщалось, что Лобода после громкого скандала прекратила сотрудничество со своим продюсером Нателлой Крапивиной после 11 лет совместной работы. Её место занял известный продюсер Табриз Шахиди.