Лобода нашла замену Нателле Крапивиной после скандала

https://static.news.ru/photo/04201e74-cc5d-11eb-8506-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода, Нателла Крапивина Фото: natellakrapivina/instagram.com

Украинская певица Светлана Лобода уже нашла замену продюсеру Нателле Крапивиной после громкого скандала. Её место занял известный продюсер Табриз Шахиди. О сотрудничестве он тут же рассказал в своём Instagram.

Нателла работала с Лободой 11 лет. Табризу однако тоже уже удавалось поработать со звездой. Ранее он помогал Лободе в организации концертов и коммерческих предложений.

Шахиди занимается мероприятиями Земфиры, Тины Канделаки, Елены Темниковой и многих других российских звёзд. Лобода и Крапивина перестали сотрудничать после скандала вокруг премии МУЗ-ТВ.

Накануне Филипп Киркоров записал в Instagram жёсткое обращение к исполнительнице её и продюсеру. Поп-король обвинил Лободу в плагиате, а её представительнице посоветовал сверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом».

Скандал вокруг премии МУЗ-ТВ получил продолжение. Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады в гомофобии, назвав последнего «королём ремейков». Видеообращение она опубликовала в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо скандала. Она выложила пародийный ролик на обращение Киркорова, заявив, правда, что любит и Филиппа, и Нателлу.