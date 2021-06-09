«Лунатики, кто вы все такие?»: Киркоров жёстко ответил продюсеру Лободы

https://static.news.ru/photo/a2990c08-c8e5-11eb-ab37-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Филипп Киркоров записал в Instagram жёсткое обращение к исполнительнице Светлане Лободе и продюсеру звезды Нателле Крапивиной. Поп-король обвинил в плагиате, а её представительнице посоветовал проверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом». «Лунатики, кто вы все такие?», — начал ролик Киркоров.

Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мёртвые души — это и есть популярность, — заявил певец.

Он добавил, что в команде Лободы много агрессии, желчи и яда, а Крапивина — «человек двойных стандартов и теряет хватку». По его словам, фраза продюсера про «расчленение на шашлыки» — это угроза и дискриминацией. Артист добавил к видео фотографии с выступления Лободы на премии МУЗ-ТВ, а рядом — снимки одного из шоу американской певицы Бейонсе, обвинив украинскую звезду в плагиате.

Киркоров и блогер Дава Манукян приехали на премию в «свадебных» нарядах. Звёзд привёз белый кабриолет в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. При этом музыканты шли по красной дорожке под руку под крики «Горько». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

Ранее Дава в сторис личного Instagram-аккаунта возмутился отзывами о нём продюсера Светланы Лободы — Нателлы Крапивиной. Она написала, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Музыкант добавил, что больше всего его шокирует, что многие юзеры «поддерживают это».

Премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин. Шоу заинтересовался и Роскомнадзор. Ведомство проверит его на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.