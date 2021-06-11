«Твари без пары»: Собчак жёстко потроллила Киркорова из-за Крапивиной

https://static.news.ru/photo/3af8d2ae-cb06-11eb-a76a-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak / Instagram

Телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо скандала между поп-королём российской эстрады Филиппом Киркоровым и экс-продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. Она в своём Instagram выложила пародийный ролик на обращение Киркорова, заявив, правда, что любит и Филиппа, и Нателлу.

Лунатики, вы откуда взялись? Некоторые тут возомнили, что они на ковчеге, а в действительности являются тварями, которым даже не находятся пары. Пока вы учились, я сидел у костра! Профессиональным срачем владею лучше, чем Малышева умением обрезания! — говорит Собчак в ходе шуточного обращения.

Она грозится, что Дава когда-нибудь станет новым Стиви Уандером, тогда всем аукнется. Причём в первую очередь почему-то Моргенштерну, который, по словам Собчак, будет чистить «Ролекс» блогера.

Телеведущая в шутку назвала Даву великим и сказала, что ей «стыдно находиться» в таком мире. Как и Киркоров, она сказала, что исключает токсичных людей из своего общества и всегда будет против дискриминации, основанной на зависти к молодым гениальным артистам, «таким как Дава».

Всё это она говорит так же разгневанно, как и Киркоров. Впрочем, признаёт, что Крапивина была неправа и наговорила лишнего поп-королю. По мнению Собчак, продюсеру стоило бы держать язык за зубами и избегать резких высказываний.

Ранее Крапивина ответила на обвинения Киркорова в гомофобии, назвав его «королём ремейков». Она также добавила, что исполнитель извратил её слова, и обвинила Киркорова в двойных стандартах, припомнив, что он «называл геев голубой стаей».