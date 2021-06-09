«Называл геев голубой стаей»: продюсер Лободы о лжи и плагиате Киркорова

https://static.news.ru/photo/d082244a-c95f-11eb-9a82-96000091f725_660.jpg Фото: fkirkorov/instagram.com

Скандал вокруг «Премии МУЗ-ТВ» получил продолжение. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова в гомофобии, назвав последнего «королём ремейков». Видеообращение она опубликовала в своём Instagram.

Она также добавила, что исполнитель извратил её слова, и обвинила Киркорова в двойных стандартах.

Вы полностью извратили мой комментарий, сделав меня гомофобкой и нетолерантной, хотя я каждый день доказываю обратное. Вы «переобуваетесь» в воздухе, бьёте женщин, унижаете журналистов. Я вас не боюсь, Филипп, так как на моей стороне правда, а на вашей — дешёвый фарс, — сказала она в видеообращении.

Она также поделилась, что Киркоров чуть ли не умолял Светлану о дуэте, и раскрыла секрет хита «Цвет настроения синий». Как оказалось, песню ему написала Светлана Лобода, потому что она «помогает не только молодым артистам, но и голым королям, когда они в этом нуждаются».

В ответ на обвинения в плагиате она назвала Киркорова «королём ремейков с неочищенными правами», с которым судятся артисты со всего мира.

4 июня во время 18-й национальной «Премии МУЗ-ТВ» Филипп Киркоров появился на публике в сопровождении популярного блогера Давы и компании полуголых мужчин, чем вызвал резкую реакцию у известного продюсера.

Крапивина оставила комментарий на странице в социальной сети народного артиста, где заявила, что «за такое на Кавказе резали на шашлыки».