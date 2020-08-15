Супруг Легкоступовой потерял сознание, узнав о смерти певицы

https://static.news.ru/photo/e566d688-de8e-11ea-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Юрий Фирсов, муж Валентины Легкоступовой, узнав о смерти жены, потерял сознание и ему вызвали скорую. Придя в себя мужчина, ставший вдовцом всего через месяц после свадьбы, первым делом воскликнул: «Валя, не уходи!».

Об этом сообщает «Собеседник». Издание отмечает, что друг певицы, концертный администратор Александр Герасимов призвал прекратить травлю Фирсова, которого называет самым порядочным из всех мужчин, когда-либо бывших у Легкоступовой.

По словам Герасимова, певица получила травмы, упав в ванной за три дня до того, как оказалась в больнице.

Они уехали в дом отдыха, но там на третий день ей стало плохо. Юра привёз её домой, она сдулась почти полностью. Тогда он забил в колокола, стал звонить родне. Приехала дочь, и дальше вы знаете, что началось, — рассказал Герасимов.

Он считает ужасной версию, будто бы инцидент с падением связан с алкоголизмом Легкоступовой, которая, по его словам, вообще не пила.

Она на собственной свадьбе максимум сделала пару глотков шампанского! Никогда не поверю в версию про алкоголь — я знаю Валю десятки лет. Она была счастлива с мужем: буквально парила, — отметил концертный администратор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советская и российская певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. Она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Незадолго до смерти певица впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.