Умерла певица Валентина Легкоступова

https://static.news.ru/photo/d2ca08fa-de44-11ea-9c51-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anetta_bril

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в Москве, сообщила её дочь Анетта Бриль в социальных сетях.

Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память..., — написала родственница покойной на своей странице в Instagram.

Незадолго до смерти исполнительница попала в больницу, где она впала в кому. Кроме того, медики подключили её к аппарату ИВЛ. По словам Бриль, с 6 по 7 августа Легкоступова вместе с мужем Юрием Фирсовым проходила терапию, однако в ночь с 7 на 8 августа ей стало плохо, после чего певица впала в кому и была переведена в другую клинику для экстренной операции, так как у исполнительницы обнаружили черепно-мозговую травму.

Дочь знаменитости добавила, что она и её семья никого не подозревают в избиениях, так как не имеют на это право из-за отсутствия доказательств. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Полицейские задержали Фирсова, его подозревают в нанесении травм.