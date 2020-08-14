Умер лауреат «Грэмми» Джулиан Брим

https://static.news.ru/photo/81ae2344-de34-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Брим Фото: breamguitarist/facebook.com

Умер британский музыкант Джулиан Брим. Ему было 87 лет.

Об уходе артиста из жизни сообщили в компании James Brown Management, представляющей его интересы. Причины смерти не уточняются.

С большим сожалением сообщаем, что английский классический гитарист и лютнист, командор ордена Британской империи Джулиан Брим, родившийся в 1933 году, умер мирно во сне в своём доме сегодня, 14 августа, — говорится в письме.

Брим начал заниматься музыкой в юности, когда его отец познакомил его с игрой на гитаре и фортепьяно. Кроме того, будучи подростком, он купил у прохожего матроса лютню и, освоив её, впоследствии стал одним из ведущих лютнистов в мире.

Музыкант сотрудничал со многими композиторами, среди которых Бенджамин Бриттен, Арнольд Малкольм, Тору Такэмицу, а также оркестр бразильского автора музыки Эйтора Вила-Лобоса.

Артист 20 раз становился номинантом премии «Грэмми» и завоевал четыре статуэтки.

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