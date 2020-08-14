Умер лауреат «Грэмми» Джулиан Брим

Умер британский музыкант Джулиан Брим. Ему было 87 лет.
Об уходе артиста из жизни
С большим сожалением сообщаем, что английский классический гитарист и лютнист, командор ордена Британской империи Джулиан Брим, родившийся в 1933 году, умер мирно во сне в своём доме сегодня, 14 августа, — говорится в письме.
Брим начал заниматься музыкой в юности, когда его отец познакомил его с игрой на гитаре и фортепьяно. Кроме того, будучи подростком, он купил у прохожего матроса лютню и, освоив её, впоследствии стал одним из ведущих лютнистов в мире.
Музыкант сотрудничал со многими композиторами, среди которых Бенджамин Бриттен, Арнольд Малкольм, Тору Такэмицу, а также оркестр бразильского автора музыки Эйтора Вила-Лобоса.
Артист 20 раз становился номинантом премии «Грэмми» и завоевал четыре статуэтки.
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